Amerikanischer Motorradfahrer bei Unfall mit Betonmischer auf Sukhumvit Road in Pattaya getötet

PATTAYA, Thailand – Ein 69-jähriger amerikanischer Motorradfahrer ist am 8. April bei einem Zusammenstoß mit einem Betonmischer an einer stark frequentierten Kreuzung in Pattaya ums Leben gekommen.

Die Polizei der Pattaya City Police Station reagierte gegen 11:30 Uhr auf den Vorfall an der Kreuzung Thepprasit–Sukhumvit, unterstützt von Rettungsteams der Sawang Boriboon Foundation.

Vor Ort fanden die Beamten einen weißen Hino-Betonmischer und ein schwer beschädigtes Yamaha Fino-Motorrad unter der Vorderseite des Lkw. Der verletzte Fahrer war nahe den Hinterrädern des Lastwagens eingeklemmt. Rettungskräfte benötigten über 20 Minuten, um ihn zu befreien, und transportierten ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er später an seinen Verletzungen starb.

Der 38-jährige Lkw-Fahrer gab an, beim Abbiegen nach links den Aufprall gespürt zu haben und anzuhalten. Erst danach entdeckte er das unter seinem Fahrzeug eingeklemmte Motorrad.







Ein Zeuge mit Dashcam-Aufnahmen berichtete, dass sich das Motorrad neben dem Lkw bewegte, während beide Fahrzeuge versuchten, links auf die Sukhumvit Road abzubiegen, bevor es zur Kollision kam.

Die Polizei hat den Lkw-Fahrer zur Befragung vorübergehend in Gewahrsam genommen und überprüft Überwachungsmaterial aus der Umgebung, um die genaue Ursache des Unfalls zu klären. Die Ermittlungen dauern an.































