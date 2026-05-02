4-метровый питон устроил хаос при операции по поимке в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Драматические события произошли утром 1 мая в Pattaya, когда крупный питон спровоцировал сложную операцию по его поимке с участием пожарных и спасательных служб.

Сотрудники городской службы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были вызваны в жилой комплекс в районе Сои Чалерм Пхракиат 9 в центральной части Паттайи после сообщений жителей о крупной змее на территории.

На месте они обнаружили самку сетчатого питона длиной более 4 метров и весом около 30 килограммов, скрывавшуюся среди камней за зданием.



Первоначально операция по поимке казалась успешной, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Змея активно сопротивлялась, пыталась укусить спасателей, освободилась из удерживающего оборудования и попыталась сбежать. Началась хаотичная погоня, в ходе которой пожарные преследовали животное.

В итоге обученным сотрудникам удалось снова взять питона под контроль и безопасно его обезвредить без серьёзных травм. Позднее змею поместили в мешок и вывезли в естественную среду обитания вдали от жилых районов.

















































