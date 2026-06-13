«Я живу здесь лучше, чем в Германии» — почему Паттайя продолжает привлекать пенсионеров со всего мира

ПАТТАЙЯ, Таиланд – На побережье пляжа Джомтьен всё больше иностранных пенсионеров наслаждаются образом жизни, который, по их словам, был бы значительно дороже в их родных странах. Несмотря на рост стоимости жизни во всём мире, Паттайя остаётся одним из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии для иностранцев, желающих провести комфортную пенсию у моря.

Во время посещения Джомтьена 11 июня можно было увидеть многочисленных пенсионеров из Европы и Северной Америки, отдыхающих на пляже, обедающих в местных ресторанах и наслаждающихся спокойным ритмом жизни города. Многие из них выбрали Паттайю в качестве постоянного или долгосрочного места проживания, называя доступные цены, тёплый климат, качественное медицинское обслуживание и гостеприимную атмосферу основными причинами своего выбора.

Среди них — Йонас, 68-летний пенсионер из Германии, который живёт в Джомтьене уже более восьми лет. По его словам, его пенсия позволяет ему вести образ жизни, который в Европе обошёлся бы гораздо дороже.

«Я снимаю квартиру недалеко от пляжа, регулярно хожу в рестораны и при этом у меня ещё остаются деньги в конце месяца», — рассказал он. «По сравнению с Германией здесь многое дешевле, а климат и дружелюбные люди делают повседневную жизнь приятной».

Местные предприниматели отмечают, что такие пенсионеры, как Йонас, стали важной частью экономики Паттайи. В отличие от краткосрочных туристов, долгосрочные жители стабильно тратят деньги круглый год на жильё, питание, медицинские услуги, транспорт и различные сервисы.







«Эти люди живут здесь постоянно, а не только в высокий сезон», — отметил владелец одного из ресторанов в Джомтьене. «Их расходы поддерживают местный бизнес и обеспечивают стабильный доход многим жителям района».

Ещё одним важным преимуществом является система здравоохранения. Частные больницы Паттайи предлагают медицинские услуги международного уровня, многоязычный персонал и стоимость лечения, которая зачастую ниже, чем во многих западных странах. Для пенсионеров, рассматривающих возможность долгосрочного проживания за рубежом, это становится дополнительным фактором уверенности и безопасности.

Некоторые иностранцы также используют жизнь в Таиланде для создания новых социальных связей и отношений. Ян, 45-летняя сотрудница бара в Джомтьене, работающая в районе более десяти лет, говорит, что многие пожилые иностранцы ценят возможность общения и поддержки в зрелом возрасте.

«Многие из них жили в одиночестве у себя на родине», — сказала она. «Переехав в Таиланд, они часто радуются тому, что рядом есть люди, с которыми можно поговорить и разделить свою жизнь. Это помогает им чувствовать себя менее одинокими».

Поскольку западные страны продолжают сталкиваться с ростом расходов на жизнь и старением населения, такие направления, как Паттайя, всё чаще рассматриваются не только как туристические центры, но и как привлекательные места для проведения пенсии. Сочетание доступной стоимости жизни, качественного здравоохранения, благоприятного климата и сформировавшихся международных сообществ продолжает привлекать долгосрочных жителей со всего мира.

Для многих пенсионеров Паттайя уже давно перестала быть просто местом отдыха. Она стала настоящим домом.

















































