Штормы надвигаются на Паттайю: жара и внезапные ливни охватывают восток Таиланда

ПАТТАЙЯ, Таиланд — Изнуряющая жара в сочетании с внезапными грозами будет определять погодные условия в Паттайе и по всему востоку Таиланда. Жителям и туристам рекомендуется сохранять бдительность из-за быстро меняющейся обстановки.

Согласно последнему прогнозу, в Паттайе и соседних провинциях, включая Районг и Чонбури, дневные температуры достигнут 34–39 градусов Цельсия. Грозы ожидаются примерно на 30% территории. Порывистый ветер может сопровождать непогоду, повышая риск внезапных погодных угроз.





На море условия остаются относительно спокойными — высота волн около одного метра. Однако во время гроз волны могут превышать два метра, поэтому операторам лодок рекомендуется соблюдать осторожность и избегать зон непогоды.

В то время как север страны продолжает страдать от сильной жары, юг готовится к более обильным осадкам в период с 6 по 8 мая из-за приближающейся восточной волны, что указывает на общее ухудшение погодных условий по всей стране.

Власти советуют избегать длительного пребывания на открытом воздухе в часы пиковой жары, а также быть осторожными из-за внезапных гроз, сильного ветра и волнения на море.

















































