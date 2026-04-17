Что жители Паттайи хотят, чтобы туристы знали перед праздником Ван Лай

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В преддверии самых оживлённых празднований Ван Лай, которые пройдут с 17 по 19 апреля, местные жители призывают туристов заранее планировать поездки и соблюдать дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Ожидается сильная загруженность дорог по всему городу, особенно в районе Бич-роуд и основных зон празднования. Местные жители советуют закладывать больше времени на передвижение и, по возможности, оставлять транспорт в отелях или пользоваться парковками за пределами центральных районов.







Также прогнозируется нехватка свободных мест в отелях, так как многие из них уже полностью забронированы. Туристам рекомендуется заранее резервировать жильё, чтобы избежать разочарования.

Жители также советуют иметь при себе наличные деньги на случай экстренных ситуаций или разрядки телефона, особенно в многолюдных местах, где использование цифровых платежей может быть затруднено.

Вопросы безопасности остаются одной из главных проблем во время Ван Лай. Туристов предупреждают не использовать большие глыбы льда или водяные пистолеты высокого давления, так как это может привести к травмам и конфликтам. Также рекомендуется быть внимательными к карманникам, поскольку большие скопления людей создают благоприятные условия для краж.

Ещё одно важное предупреждение — не участвовать в водных играх, находясь на крышах транспортных средств, так как падения могут привести к серьёзным травмам.



В условиях сохраняющейся сильной жары местные жители также предупреждают о риске теплового удара и советуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня.

По словам жителей, праздник Ван Лай следует отмечать весело и ответственно, заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих.































