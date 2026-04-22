Фестиваль EEC Colors превратит пляж Паттайи в гастрономический подиум «Зе Фуд Ранвей»

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Провинция Чонбури продолжает подготовку к мероприятию «EEC Colors» под слоганом «Зе Фуд Ранвей», направленному на развитие гастрономического туризма и стимулирование экономической активности в Восточном экономическом коридоре (EEC).

Координационное совещание состоялось 21 апреля в зале Таппрайя мэрии Паттайи под председательством руководителя департамента туризма и спорта провинции Чонбури Ампай Сакданукулджит Сливински. Встречу также посетили вице-мэр Паттайи Дамронгкиат Пиниджкарн, представители государственных структур, частного сектора и местных органов управления для согласования подготовки на всех уровнях.







По словам официальных лиц, мероприятие направлено на демонстрацию гастрономической идентичности региона через развитие гастрономического и общественного туризма. Будут представлены культура, образ жизни и уникальная продукция восточных провинций Чаченгсао, Чонбури и Районг.

Организаторы представили ход подготовки, включая проведение гастрономических фестивалей, зон с продукцией местных сообществ и культурных мероприятий. Основная цель — укрепление региональной «мягкой силы» и продвижение EEC как центра туризма и инвестиций.



Также обсуждались вопросы зонирования площадки, управления транспортом и туристическими потоками, меры безопасности и стратегии информационного продвижения для обеспечения эффективной организации и широкого охвата аудитории. Власти подчеркнули важность тесного взаимодействия всех сторон.

Вице-мэр Дамронгкиат отметил, что Паттайя полностью готова поддержать мероприятие, включая организацию площадок, координацию, безопасность и взаимодействие между ведомствами.

По его словам, фестиваль должен значительно стимулировать местную экономику, обеспечить доходы для сообществ и повысить туристическую привлекательность города.







Фестиваль «EEC Colors» пройдёт с 1 по 4 мая на пляже Паттайи, начиная от территории перед отелем «Хард Рок Отель Паттайя» и вдоль всей береговой линии.

Ожидается, что мероприятие привлечёт как местных, так и иностранных туристов, обеспечит активное экономическое движение на местном уровне и представит тайскую кухню в современном и привлекательном формате в рамках концепции «Зе Фуд Ранвей».

















































