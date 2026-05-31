Учёные предупреждают: мощный Эль-Ниньо может сделать 2027 год самым жарким за всю историю наблюдений

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Учёные-климатологи по всему миру внимательно следят за возможным возвращением мощного явления Эль-Ниньо в конце 2026 года. Новые прогнозы показывают, что это климатическое явление может привести к рекордному росту глобальных температур и сделать 2027 год самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений.

Предупреждение последовало после обновлённых климатических прогнозов Всемирная метеорологическая организация, Метеорологическая служба Великобритании и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, которые указывают на растущую вероятность формирования значительного Эль-Ниньо во второй половине 2026 года.

Согласно последнему докладу Всемирной метеорологической организации, вероятность того, что как минимум один год в период с 2026 по 2030 год временно превысит уровень в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, составляет 91 процент. Кроме того, вероятность того, что один из этих годов превзойдёт температурный рекорд 2024 года, оценивается в 86 процентов.

Ведущий автор доклада, Леон Хермансон, заявил, что к концу 2026 года ожидается формирование Эль-Ниньо, что значительно повышает вероятность установления нового температурного рекорда в 2027 году.

Эль-Ниньо представляет собой естественное климатическое явление, возникающее при аномальном повышении температуры поверхности океана в центральной и восточной частях Тихого океана. Оно оказывает влияние на погодные системы по всему миру и часто связано с экстремальной жарой, засухами, наводнениями, лесными пожарами и изменением режимов осадков.







Учёные объясняют, что во время Эль-Ниньо огромные объёмы накопленного океаном тепла высвобождаются в атмосферу, что способствует дальнейшему повышению глобальных температур в последующем году. Подобные процессы сыграли важную роль в рекордной жаре 1998, 2016 и 2024 годов, которые последовали за крупными эпизодами Эль-Ниньо.

Особую обеспокоенность исследователей вызывает тот факт, что возможное новое явление Эль-Ниньо произойдёт на фоне уже значительно потеплевшей планеты вследствие продолжающихся выбросов парниковых газов. Такое сочетание может усилить экстремальные погодные явления по всему миру, включая продолжительные засухи, более мощные волны жары, серьёзные наводнения и масштабные лесные пожары.

Эксперты также предупреждают, что растущая вероятность новых температурных рекордов отражает неспособность мирового сообщества сокращать выбросы парниковых газов темпами, достаточными для достижения международных климатических целей. Основной причиной долгосрочного глобального потепления остаётся увеличение концентрации углекислого газа и других газов, удерживающих тепло в атмосфере.



Хотя временное превышение порога в 1,5 градуса Цельсия в течение одного года ещё не означает автоматического провала целей Парижское соглашение по климату, климатологи отмечают, что такие превышения становятся всё более частыми по мере дальнейшего роста глобальных температур. Ранее Организация Объединённых Наций предупреждала, что без значительного сокращения выбросов вероятность устойчивого превышения этого порога на протяжении нескольких десятилетий будет только возрастать.

По мере совершенствования климатических моделей учёные по всему миру продолжают внимательно отслеживать температуру океанов и состояние атмосферы, чтобы определить, может ли формирующийся Эль-Ниньо стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений и какие последствия он принесёт различным регионам планеты.

















































