Уходящая администрация Паттайи спешит утвердить мегапроекты перед завершением полномочий

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Городской совет Паттайи одобрил и продвинул ряд крупных инфраструктурных проектов во время последнего очередного заседания перед официальным завершением полномочий нынешней администрации 21 мая. Власти представили долгосрочные планы по превращению Наклыа в устойчивый культурно-туристический центр, одновременно продолжая реализацию давно задержанного проекта Восточного национального спортивного стадиона Паттайи.

Заседание 20 мая в мэрии Паттайи прошло под председательством Банлы Кулаванич при участии мэра Порамет Нгампичет, заместителей мэра, членов совета и высокопоставленных чиновников.

Одной из главных тем стало развитие района Наклыа в рамках концепции «Old Town Naklua – Cultural Colors of Pattaya». Мэр Порамет назвал Наклыа одним из старейших сообществ Паттайи и важной частью туристической идентичности города.

Город Паттайя совместно с Администрация специальных зон устойчивого туризма работает над продвижением района как центра общественного туризма и поддержкой местного бизнеса через регулярные культурные мероприятия в общественном парке Лан Пхо.

Городские власти представили 12 крупных проектов по преобразованию Наклыа. В их числе строительство парковки для сувенирных рынков, модернизация рыбного рынка Лан Пхо, реконструкция парка Чалермпхракиат, создание природных прогулочных маршрутов между рынком Лан Пхо и смотровыми площадками вдоль канала Наклыа, экологических маршрутов через мангровые леса, нового общественного рыболовного пирса, улучшение дренажных шлюзов, благоустройство каналов, восстановление исторического здания почты и модернизация тротуаров по всему району.

Власти также объявили об установке более 2 500 уличных фонарей для повышения общественной безопасности. Кроме того, Паттайя совместно с Провинциальное управление электроэнергии работает над упорядочением воздушных электрических и коммуникационных кабелей вдоль дороги Паттайя–Наклыа от кольца «Дельфин» до перекрёстка Моом Арой для улучшения безопасности и внешнего вида города.







Совет также получил обновлённую информацию по строительству футбольного поля Восточного национального спортивного стадиона. По словам мэра Порамета, третья фаза проекта сейчас сосредоточена на исправлении конструкций крыши, а завершение ожидается примерно в ноябре 2026 года. Полностью третий этап должен быть завершён к июлю 2027 года, после чего при поддержке нового финансирования начнётся четвёртая стадия проекта.

Стоимость контракта по строительству стадиона превышает 340 миллионов батов. В будущем объект планируется использовать для проведения соревнований уровня АСЕАН и Азии, а также для нужд жителей Паттайи.

Во время заседания были также утверждены дополнительные бюджетные меры. Заместитель мэра Вуттхисак Рермкиджакарн объяснил запрос города на получение кредитной линии в размере 50 миллионов батов через Government Savings Bank для поддержки муниципального ломбарда. По словам чиновников, спрос на ломбардные займы значительно вырос, особенно перед началом нового учебного года.

Заместитель мэра Манот Нонгъяй также представил многолетний бюджетный план стоимостью более 122 миллионов батов на аутсорсинговое обслуживание и эксплуатацию систем очистки сточных вод и защиты от наводнений Паттайи в 2027–2029 финансовых годах.

Городские власти отметили, что очистные сооружения в Нонгъяй и Бун Канджана требуют высокоспециализированного управления и круглосуточной работы. Из-за ограничений по персоналу и бюджету долгосрочный аутсорсинг был признан наиболее практичным решением.

















































