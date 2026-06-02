Утренний пожар в Джомтьен Комплекс: пожарные оперативно локализовали возгорание в арендном здании

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Пожарные подразделения станции Джомтьен города Паттайя утром 1 июня выехали на сообщение о возгорании в здании с арендными комнатами на территории района Джомтьен Комплекс.

В 7:58 утра к месту происшествия были направлены пожарные автомобили «Сакон 5» и «Сакон 54», а также пять пожарных. Возгорание произошло в здании по адресу 413/21 Супер Таун Джомтьен на улице Таппрайя Роуд, напротив комплекса Вью Талай и перед перекрёстком Матчану.







Пожарным удалось быстро взять огонь под контроль и не допустить его распространения на соседние помещения. Возгорание было полностью ликвидировано менее чем за 30 минут.

В настоящее время власти оценивают размер ущерба и выясняют причины пожара. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

















































