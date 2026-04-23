Угроза штормов нависла над Паттайей после дней изнуряющей жары

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Жителям и туристам Паттайи рекомендовано сохранять бдительность после предупреждения Thai Meteorological Department о летних штормах, которые затронут большую часть верхнего Таиланда в период с 23 по 25 апреля.

Ожидается, что погодная система принесёт грозы, сильный ветер, молнии и местами град. Сначала под удар попадут северные, северо-восточные и восточные регионы страны, после чего непогода распространится на центральные равнины, включая Бангкок и близлежащие провинции.







Хотя Паттайя и другие районы провинции Чонбури не входят в число первых зон воздействия, погодные условия здесь также могут резко ухудшиться по мере расширения штормовой системы. Предупреждение последовало после нескольких дней сильной жары, создавшей благоприятные условия для внезапных летних штормов.

Власти призывают избегать открытых пространств во время гроз, держаться подальше от крупных деревьев, неустойчивых конструкций и придорожных рекламных щитов, которые могут обрушиться при сильном ветре. Любителям отдыха на пляже и тем, кто находится на улице, советуют внимательно следить за изменениями погоды, особенно при появлении тёмных облаков и порывистого ветра.

Фермерам в окрестных районах рекомендовано защитить урожай, фруктовые деревья и скот от возможного ущерба. Жителям также советуют заботиться о здоровье на фоне резких изменений температуры и погодных условий.

Нестабильная погода пришла после нескольких дней сильной жары в Паттайе, которая продолжала привлекать отдыхающих на пляжи, несмотря на периодическую облачность и кратковременные дожди.

















































