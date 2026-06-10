Турист из Бангладеш получил травмы в результате неспровоцированного нападения на пляже Паттайи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Турист из Бангладеш получил травмы после того, как поздно вечером во время прогулки по пляжу Паттайи неизвестный мужчина внезапно ударил его в лицо. Инцидент вновь вызвал обеспокоенность по поводу общественной безопасности в популярном туристическом городе.

Нападение произошло 8 июня на пляже Паттайи напротив комплекса Бэйуок. После сообщений о нападении на иностранного туриста на место происшествия были направлены сотрудники полиции и спасательные службы.







Прибывшие на место обнаружили группу иностранных туристов, окруживших пострадавшего мужчину, которого опознали как 48-летнего гражданина Бангладеш по имени Хасан. В результате удара он получил травмы лица и кровотечение из носа. Спасатели оказали ему первую помощь, однако от госпитализации пострадавший отказался.

По словам очевидцев, Хасан прогуливался по пляжу вместе с друзьями, когда к нему без какого-либо конфликта или словесной перепалки подошел неизвестный бездомный мужчина. Подозреваемый внезапно ударил туриста в лицо и сразу же скрылся с места происшествия.

Один из свидетелей сообщил, что предполагаемого нападавшего часто видят в этом районе и что его поведение может свидетельствовать о наличии психических расстройств. Местные жители также утверждают, что мужчина регулярно нарушает общественный порядок и своим неподобающим поведением вызывает беспокойство как у жителей города, так и у туристов.

Происшествие вновь побудило жителей и представителей местного бизнеса призвать власти активнее заниматься проблемами бездомности и отсутствия лечения у людей с психическими заболеваниями в общественных местах, особенно в ключевых туристических районах. Они призвали соответствующие ведомства усилить мониторинг, проверки и меры поддержки, чтобы повысить уровень безопасности, восстановить доверие общественности и сохранить имидж Паттайи как международного туристического направления.

















































