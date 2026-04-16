Туристы покидают острова Трата: пробки более 1,5 км у паромных причалов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С окончанием праздника Сонгкран туристы начали массово покидать три главных острова провинции Трат — Ко Чанг, Ко Куд и Ко Мак, что привело к серьёзным заторам: очереди автомобилей у паромных терминалов растянулись более чем на 1,5 километра.

14 апреля корреспонденты зафиксировали непрерывный поток автомобилей у пирса Ао Саппарот в Клонг Сон на Ко Чанг. С раннего утра машины медленно продвигались к зонам погрузки, поскольку отдыхающие постепенно возвращались на материк.







Местные морские власти сообщили о значительном росте исходящего трафика в период с 10 по 13 апреля. По оценке полиции Кох Чанга, только за предыдущий день остров покинули более 1 100 автомобилей.

Начальник полиции Пол Кол Кридсада Минсэн отметил, что сегодняшний день стал пиком обратного потока, поскольку многие туристы стремятся вернуться до возобновления работы 16 апреля. В определённый момент очередь достигала контрольного пункта Национальный парк Му Ко Чанг, что потребовало вмешательства полиции для регулирования движения и предотвращения конфликтов между водителями.



Власти координировали действия с паромными операторами, увеличив частоту рейсов, включая отправку пустых паромов с материка из Лаем Нгоб обратно на остров для ускорения перевозки. По словам официальных лиц, система способна обслуживать около 150–180 автомобилей в час, и при отсутствии новых прибытий затор может быть ликвидирован в течение двух часов.

Компания Ко Чанг Ферри Ко. Лтд. подтвердила, что все четыре парома работают на полной мощности, корректируя расписание и оборот рейсов для обработки увеличенного спроса.





Похожие сцены наблюдались и на пирсе Лаем Сок в районе Мыанг Трат, где туристы возвращались с Ко Мак и Ко Куд. Операторы перевозят более 2 500 пассажиров с островов.

Представитель Бунсири Хай Спид Феррис сообщил, что только сегодня около 1 000 пассажиров покинули Ко Куд за пять рейсов. Даже в обычные выходные остров принимает около 500–600 посетителей, тогда как в праздничный период эти показатели значительно выше.































