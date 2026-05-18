Туристы в Паттайе всё чаще уходят от дорогих баров — рост цен меняет модель расходов отдыхающих

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя продолжает оставаться одним из крупнейших туристических центров восточного побережья Таиланда. На пляжах, в развлекательных районах и торговых зонах сохраняется стабильный поток туристов. Однако за постоянным движением отдыхающих и активной ночной жизнью постепенно становится заметным более глубокий сдвиг в том, как именно туристы проводят время в городе и как местная туристическая экономика адаптируется к изменению потребительского поведения и растущей чувствительности к ценам.



В таких районах, как Паттайя Бич Роуд, Уокинг-стрит, Сои Буакхао и Джомтьен, всё чаще можно увидеть иностранных туристов, которые останавливаются на тротуарах, сравнивают цены и обсуждают варианты перед тем, как решить, куда отправиться дальше. Вместо того чтобы сразу заходить в бары или клубы, многие теперь действуют гораздо осторожнее, оценивая бюджет и соотношение цены и качества.

Этот поведенческий сдвиг заметен и в том, как люди перемещаются по городу. Всё больше туристов предпочитают не проводить весь вечер внутри развлекательных заведений, а перемещаются небольшими группами, парами или поодиночке между пляжами, уличной едой, кафе, магазинами и общественными пространствами. Для многих акцент сместился с фиксированных расходов на ночную жизнь к более гибкому и недорогому отдыху.





Сами туристы называют одной из главных причин рост цен — прежде всего на напитки, развлекательные сборы и дополнительные платежи внутри некоторых заведений. Путешественники, остающиеся в городе на длительный срок, а также постоянные посетители отмечают, что Паттайя стала заметно дороже по сравнению с предыдущими годами. В результате многие сокращают время пребывания в барах или вовсе избегают некоторых районов, если считают цены неоправданными.

Одновременно многие работники туристической и сервисной отрасли Паттайи говорят о продолжающемся финансовом давлении, несмотря на стабильный поток посетителей. Сотрудники гостиниц, клининговых служб, охраны и развлекательной индустрии зачастую получают сравнительно невысокую базовую зарплату и зависят от чаевых или нестабильного дохода. При этом стоимость жизни, аренды жилья и ежедневных расходов в туристическом городе продолжает расти.





Это создаёт всё более заметный разрыв между восприятием туристов и реальной экономической ситуацией бизнеса. Компании, сталкивающиеся с ростом расходов на аренду, коммунальные услуги, персонал и лицензии, вынуждены повышать цены. Однако часть туристов в ответ начинает тратить меньше или сокращает продолжительность вечернего отдыха. В результате повышение цен далеко не всегда приводит к росту общей выручки или улучшению условий труда работников.

На этом фоне туристическая экономика Паттайи постепенно приобретает более фрагментированный характер. Некоторые районы по-прежнему остаются оживлёнными, однако посетители проводят меньше времени в развлекательных заведениях, а расходы всё чаще концентрируются на еде, базовых услугах и недорогом отдыхе вместо продолжительных ночных развлечений.



Для Паттайи долгосрочная задача заключается в том, чтобы сохранить статус мирового центра ночной жизни и одновременно адаптироваться к более экономным и избирательным туристам. Город продолжает привлекать миллионы посетителей, однако всё чаще главный вопрос заключается уже не в количестве прибывающих туристов, а в том, насколько комфортно они чувствуют себя, тратя деньги после приезда — и сможет ли этот баланс сохраниться без потери общей привлекательности города.

















































