Туристы выигрывают на фоне ослабления тайского бата

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В среду тайский бат ослаб по отношению к доллару США на фоне возобновления напряжённости на Ближнем Востоке и продолжающегося снижения цен на золото, что негативно сказалось на настроениях инвесторов. Об этом сообщили аналитики банка Krungthai Bank.

10 июня бат открыл торги на уровне 32,94 бата за доллар США по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 32,83. По прогнозам аналитиков, в ближайшие сутки курс будет колебаться в диапазоне от 32,75 до 33,15 бата за доллар.







После укрепления к важному уровню поддержки в 32,75 бата за доллар в предыдущие дни национальная валюта развернулась в сторону ослабления. Инвесторы отреагировали на рост геополитической неопределённости и снижение стоимости золота. Цена драгоценного металла недавно приблизилась к уровню 4 200 долларов США за унцию, что уменьшило поддержку для тайского бата, который нередко движется в одном направлении с потоками капитала на рынке золота.

Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на публикации индекса потребительских цен (CPI) США за май. Эти данные могут дать важные сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Соединённых Штатов и повлиять на мировые валютные рынки.

Инвесторы также внимательно следят за статистикой по запасам сырой нефти в США, способной повлиять на нефтяные цены, а также за дипломатическими усилиями по снижению напряжённости на Ближнем Востоке.

Хотя рынки сохраняют осторожный оптимизм относительно того, что переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном могут в конечном итоге привести к соглашению о прекращении огня, уровень неопределённости остаётся высоким, что усиливает волатильность на мировых финансовых рынках.

Аналитики Krungthai Bank отмечают, что бат сталкивается с так называемым «двусторонним риском», когда курс может существенно измениться как в сторону укрепления, так и в сторону дальнейшего ослабления в зависимости от развития геополитической ситуации и настроений инвесторов.



Банк рекомендует компаниям и инвесторам, подверженным валютным рискам, использовать более диверсифицированные стратегии управления рисками. В частности, эксперты считают валютные опционы эффективным инструментом защиты от резких колебаний рынка в периоды повышенной неопределённости.

Для туристической отрасли Таиланда более слабый бат может стать положительным фактором, поскольку страна становится более доступной для иностранных гостей. Однако продолжительная нестабильность валютного курса остаётся серьёзным вызовом для импортёров, экспортёров и компаний, ведущих международную деятельность.

















































