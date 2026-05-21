Туристы боролись с штормовыми волнами у Ко Лана — громкие обвинения против организаторов морского тура

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристы поделились тревожными рассказами о хаотичной поездке для снорклинга и дайвинга возле Ко Лана после того, как внезапный шторм и сильные волны, по сообщениям, оставили десятки людей бороться за безопасность в открытом море. Инцидент вновь вызвал серьёзные вопросы о стандартах безопасности среди местных морских туристических операторов.

Согласно публикации в социальных сетях, размещённой одной из участниц поездки, группа приобрела совместный тур для снорклинга и дайвинга на Ко Лан, когда погодные условия внезапно ухудшились прямо во время экскурсии. Туристка утверждает, что перед заходом в воду не было никаких предупреждений о приближающейся плохой погоде, несмотря на то, что волны уже начали усиливаться.

Ситуация, как сообщается, стала ещё опаснее после того, как сотрудники позднее сообщили туристам о приближении шторма. Пока некоторые соседние туристические катера быстро возвращали пассажиров на борт, группа, оказавшаяся в центре инцидента, заявила, что её оставили в бурном море, где волны продолжали стремительно расти.

Нескольким туристам, по имеющимся данным, пришлось самостоятельно помогать себе и окружающим, пытаясь бороться с сильным течением и высокими волнами. Некоторые люди выбились из сил после того, как наглотались морской воды. Дети в группе, как сообщается, плакали от страха, пока погодные условия продолжали ухудшаться.

Туристка, опубликовавшая рассказ, раскритиковала отсутствие эффективных экстренных мер и плохую координацию действий во время происшествия. Она также заявила, что организаторы поездки не предоставили ни официальных объяснений, ни извинений после случившегося.







Хотя сообщений о пострадавших или погибших не поступало, инцидент вызвал волну критики в интернете по поводу безопасности морского туризма в районе Паттайи и Ко Лана, особенно на фоне нестабильной погоды с началом сезона дождей.

Пострадавшие туристы теперь требуют от туроператоров усилить меры безопасности, включая более эффективные системы погодных предупреждений, более строгий контроль морских условий, ускоренные процедуры экстренного реагирования и более качественную заботу о туристах во время морских экскурсий, чтобы предотвратить возможную трагедию в будущем.

















































