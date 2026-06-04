Туристка криками сорвала предполагаемое сексуальное нападение на Ко Самете

КО САМЕТЕ, Таиланд – Представители туристической отрасли и полиция провинции Районг принимают срочные меры для укрепления безопасности на острове Ко Самет после ареста мужчины, подозреваемого в попытке сексуального нападения на туристку в номере роскошного курортного отеля.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как туристка опубликовала в социальных сетях сообщение, назвав своё пребывание на острове «кошмарной поездкой». По её словам, неизвестный проник в номер престижного курорта и попытался совершить сексуальное нападение на женщину. Сообщается, что партнёр пострадавшей вмешался, предотвратил нападение и помог ей избежать травм.

В публикации также критиковались недостаточные меры безопасности в отеле, что вызвало активное обсуждение в интернете. Позднее руководство курорта выпустило заявление, подтвердив, что полиция задержала подозреваемого в течение 30 минут после происшествия. Администрация подчеркнула, что задержанный не являлся сотрудником курорта и не имел отношения к его персоналу. Кроме того, руководство принесло извинения за предыдущие сообщения, которые могли вызвать недопонимание.

Полиция установила личность подозреваемого — им оказался 31-летний строитель из провинции Бурирам. По данным следствия, мужчина признался, что заметил туристку в номере рядом со строительной площадкой, где он работал, после чего ночью проник в помещение с намерением совершить сексуальное нападение. Однако женщина проснулась и начала звать на помощь, вынудив злоумышленника скрыться. После изучения записей камер видеонаблюдения полиция обнаружила и задержала подозреваемого на соседней стройке.







В ответ на обеспокоенность вопросами безопасности командующий полицией провинции Районг генерал-майор Прамот Нгампрадит 4 июня посетит Ко Самет для проведения инструктажа сотрудников и усиления мер по предупреждению преступности. Представители туристической отрасли Саринтип Тапмонгконсап и Питсану Кхеммапхан также выразили сочувствие пострадавшим туристам и пообещали принять оперативные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

По словам официальных лиц, 4 июня состоится совещание с участием представителей туристического бизнеса, полиции, местных органов власти, общественных лидеров, сотрудников национального парка и спасательных служб. Встреча посвящена координации дополнительных мер безопасности перед концертом «Самет ин Лав», который запланирован на 6 июня.



Среди намеченных мер — увеличение числа сотрудников безопасности в общественных местах, на паромных причалах и дорогах острова, круглосуточное патрулирование, расширение сети камер видеонаблюдения в зонах повышенного риска, совершенствование каналов экстренной связи для туристов и более строгий контроль соблюдения стандартов безопасности туристическими предприятиями. Представители отрасли подчеркнули, что главной целью остаётся обеспечение безопасности гостей и сохранение доверия к Ко Самету как к одному из ведущих островных курортов Таиланда.

















































