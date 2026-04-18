Туристическое управление Паттайи представило песчаную скульптуру «Море тишины» на фестивале Банг Саен Ван Лай

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Посетители фестиваля песчаных пагод Фестиваль Банг Саен Ван Лай в этом году увидели множество ярких и креативных скульптур из песка. Туристическое управление Паттайи также вновь приняло участие в ежегодной традиции.

Для мероприятия 2026 года Туристическое управление Таиланда, офис Паттайи представило песчаную скульптуру под названием «Море тишины». Композиция изображает небольшого игривого осьминога, вдохновлённого морской тематикой.







Скульптура была представлена 16–17 апреля и привлекла множество посетителей, которые фотографировались и сканировали QR-код, чтобы узнать больше об идее художественной работы.

По словам организаторов, ежегодный конкурс песчаных пагод является одной из главных частей Фестиваль Банг Саен Ван Лай, где различные государственные структуры и организации демонстрируют свои оригинальные проекты.

Гостям фестиваля предлагалось посетить скульптуру туристического офиса Паттайи, сделать фотографии с осьминогом и поделиться ими в социальных сетях.































