Туристическое судно затонуло у пирса Ко Лан — мэр Паттайи распорядился о немедленных мерах

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Крупное туристическое судно затонуло днём 15 апреля возле пирса На-Баан на острове Ко Лан, что вызвало немедленную реакцию экстренных служб города Паттайя.

Около 16:00 власти Паттайи получили сообщение от сотрудников службы по предотвращению чрезвычайных ситуаций на Ко Лане о том, что судно затонуло в районе главного пирса На-Баан.







После получения информации мэр Паттайи Порамет Нгампичет распорядился немедленно направить морскую службу по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Спасательное судно 389, а также 13 сотрудников подразделений Паттайи и Джомтьена были направлены к месту происшествия с водолазным оборудованием и насосами.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Однако затонувшее судно перекрыло доступ к пирсу, в связи с чем под воду были направлены четыре водолаза для оценки ущерба и определения дальнейших шагов по подъёму судна и расчистке района.































