Турецкий инженер, разыскиваемый за смертельное обрушение здания после землетрясения, задержан в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Иммиграционная полиция в Паттайе задержала 76-летнего турецкого инженера, находившегося в международном розыске в связи с обрушением здания после разрушительного землетрясения в Турции.

Около 17:00 22 апреля сотрудники иммиграционной полиции провинции Чонбури (подразделение Паттайи) провели рейд в одном из отелей города после получения информации о возможном местонахождении иностранного беглеца.







Подозреваемый, идентифицированный как Абдулла, гражданин Турции, был задержан и передан в распоряжение иммиграционных властей Чонбури. Его разрешение на пребывание в Таиланде было аннулировано, после чего начата процедура юридического содержания под стражей.

Власти подтвердили, что в отношении него действует уведомление «Ред Нотис», выданное Интерполом. Он разыскивается в связи с обрушением здания в провинции Адана 6 февраля 2023 года, произошедшим после мощного землетрясения магнитудой 7,7, которое привело к масштабным разрушениям, многочисленным ранениям и гибели людей.

Следствие предполагает, что подозреваемый отвечал за контроль строительных работ. По результатам проверок было установлено, что использованные строительные материалы не соответствовали установленным нормам безопасности, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и выдачи ордера на арест в Турции.

Таиландские власти заявили, что задержанный подпадает под категорию запрещённых лиц в соответствии со статьёй 12(7) Закона об иммиграции Таиланда 2522 года буддийской эры. Он был передан следователям полицейского участка Нонгпру для дальнейшего разбирательства.

Этот арест демонстрирует продолжающееся сотрудничество между тайскими правоохранительными органами и международными структурами в розыске лиц, подозреваемых в серьёзных преступлениях за рубежом.

















































