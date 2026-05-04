Тихий шёпот низкого сезона сигнализирует о проблемах ночной жизни Паттайи

Тихий разговор заменяет привычные толпы в ночной жизни Паттайи, поскольку низкий сезон приносит меньше туристов и усиливает давление на работников баров.

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С наступлением низкого сезона некогда оживлённая ночная жизнь Паттайи заметно замедлилась. Снижение числа иностранных туристов привело к более тихим улицам и трудностям для бизнеса. Популярные районы, такие как Walking Street, Soi Buakhao и Soi 6, фиксируют резкое падение активности, что напрямую влияет на доходы работников.

Вместо привычной музыки, смеха и переполненных баров возникла иная атмосфера — более тихая, медленная и неопределённая. Разговоры, которые раньше перекрывали громкую музыку, теперь превратились в тихий шёпот между клиентами и работниками — напоминание о том, что ночная экономика уже не работает в полную силу.


Сильнее всего пострадали работники баров. Многие отмечают, что ждут клиентов до раннего утра, но безрезультатно. Некоторые ночи не приносят почти никакого дохода. При этом расходы на жизнь — аренда, питание и повседневные траты — остаются неизменными, усиливая финансовое давление.

Ситуация подчёркивает уязвимость экономики Паттайи, зависящей от туризма, особенно от иностранных посетителей. По мере сокращения туристического потока многие вынуждены быстро адаптироваться: снижать цены, менять подходы и всё чаще ориентироваться на тайских клиентов. Некоторые заведения также вводят бюджетные акции, чтобы привлечь больше посетителей.

С уменьшением числа иностранных туристов работники баров в Паттайе всё чаще ориентируются на тайских клиентов, меняя цены и подход, чтобы выжить в низкий сезон.

Проблемы затрагивают не только работников ночной индустрии. Малый бизнес, включая уличных торговцев едой, массажные салоны и другие сопутствующие услуги, также испытывает давление. Хотя ночная активность сохраняется, её недостаточно, чтобы восстановить уровень расходов и энергии, характерный для высокого сезона.


27-летняя работница бара по имени «Мэй» поделилась своим опытом:
«Сейчас очень тихо. Раньше я могла находить клиентов почти каждую ночь, но теперь иногда сижу до утра без работы. Мой доход сильно упал, а расходы остались прежними — аренда, еда, всё. Иногда приходится снижать цену или больше общаться с тайскими клиентами, потому что иностранцев стало меньше. Люди думают, что это лёгкие деньги, но это не так — особенно в такой экономической ситуации. Мы просто пытаемся выжить и поддержать свои семьи.»

Текущий спад подчёркивает более широкие экономические трудности туристического сектора Таиланда. На фоне снижения покупательной способности туристов и изменения моделей путешествий работники ночной индустрии вынуждены пересматривать свои стратегии — корректировать цены, менять имидж и расширять клиентскую базу, чтобы удержаться на плаву в сезон, когда огни города уже не сияют так ярко.
























