Тихий шёпот низкого сезона сигнализирует о проблемах ночной жизни Паттайи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С наступлением низкого сезона некогда оживлённая ночная жизнь Паттайи заметно замедлилась. Снижение числа иностранных туристов привело к более тихим улицам и трудностям для бизнеса. Популярные районы, такие как Walking Street, Soi Buakhao и Soi 6, фиксируют резкое падение активности, что напрямую влияет на доходы работников.

Вместо привычной музыки, смеха и переполненных баров возникла иная атмосфера — более тихая, медленная и неопределённая. Разговоры, которые раньше перекрывали громкую музыку, теперь превратились в тихий шёпот между клиентами и работниками — напоминание о том, что ночная экономика уже не работает в полную силу.





Сильнее всего пострадали работники баров. Многие отмечают, что ждут клиентов до раннего утра, но безрезультатно. Некоторые ночи не приносят почти никакого дохода. При этом расходы на жизнь — аренда, питание и повседневные траты — остаются неизменными, усиливая финансовое давление.

Ситуация подчёркивает уязвимость экономики Паттайи, зависящей от туризма, особенно от иностранных посетителей. По мере сокращения туристического потока многие вынуждены быстро адаптироваться: снижать цены, менять подходы и всё чаще ориентироваться на тайских клиентов. Некоторые заведения также вводят бюджетные акции, чтобы привлечь больше посетителей.

Проблемы затрагивают не только работников ночной индустрии. Малый бизнес, включая уличных торговцев едой, массажные салоны и другие сопутствующие услуги, также испытывает давление. Хотя ночная активность сохраняется, её недостаточно, чтобы восстановить уровень расходов и энергии, характерный для высокого сезона.





27-летняя работница бара по имени «Мэй» поделилась своим опытом:

«Сейчас очень тихо. Раньше я могла находить клиентов почти каждую ночь, но теперь иногда сижу до утра без работы. Мой доход сильно упал, а расходы остались прежними — аренда, еда, всё. Иногда приходится снижать цену или больше общаться с тайскими клиентами, потому что иностранцев стало меньше. Люди думают, что это лёгкие деньги, но это не так — особенно в такой экономической ситуации. Мы просто пытаемся выжить и поддержать свои семьи.»

Текущий спад подчёркивает более широкие экономические трудности туристического сектора Таиланда. На фоне снижения покупательной способности туристов и изменения моделей путешествий работники ночной индустрии вынуждены пересматривать свои стратегии — корректировать цены, менять имидж и расширять клиентскую базу, чтобы удержаться на плаву в сезон, когда огни города уже не сияют так ярко.

















































