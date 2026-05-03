Таксин Чинават не станет советником партии Пхыа Тхай после освобождения

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Джулапан Аморнвиват, лидер партии Пхыа Тхай, подтвердил, что Таксин Чинават не будет занимать официальную должность советника в партии после его запланированного освобождения по условно-досрочному освобождению 11 мая.

По словам Джулапана, партия не готовит возвращение Таксина в каком-либо официальном качестве. Он подчеркнул, что Пхыа Тхай является политическим институтом, не зависящим от одного человека. При этом он отметил, что Таксин по-прежнему остается «духом» партии и может делиться неформальными мнениями и взглядами, основанными на своем опыте.





Он добавил, что Таксин может высказывать свои позиции по политическим и экономическим вопросам, однако любое влияние будет носить исключительно неформальный характер и не будет частью официальной структуры партии.

Говоря о возвращении Таксина к общественной жизни, Джулапан отметил, что это личное дело, и приветствовал возможность его воссоединения с семьей, назвав это позитивным событием. Он также снизил значимость обсуждений о политическом символизме или дополнительных условиях освобождения, заявив, что такие детали второстепенны. (TNA)

















































