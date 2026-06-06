«Тай Эйруэйз» отмечает 66-летие специальными предложениями и возобновлением рейсов в Амстердам

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Национальный авиаперевозчик «Тай Эйруэйз Интернэшнл» официально открыл ежегодную туристическую выставку «Рак Кхун Тао Фа 2026» («Люблю тебя так же сильно, как небо»), приуроченную к 66-й годовщине компании. В рамках мероприятия представлены специальные акции, эксклюзивные туристические пакеты и долгожданное возобновление рейсов между Бангкоком и Амстердамом.

Выставка проходит с 4 по 7 июня в выставочном пространстве Sphere Gallery 1 на этаже M торгового комплекса EMSPHERE в Бангкоке. В мероприятии участвуют представители авиакомпании, туристической отрасли и финансовых учреждений.

Главный коммерческий директор компании Киттипонг Сансомбун отметил, что выставка является знаком благодарности клиентам и деловым партнёрам, поддерживавшим авиакомпанию на протяжении её 66-летней истории.







Возвращение маршрута Бангкок – Амстердам

Одним из главных событий стало объявление о возобновлении рейсов по маршруту Бангкок – Амстердам, которые вновь начнут выполняться с 1 июля 2026 года.

Возвращение направления расширяет европейскую маршрутную сеть авиакомпании и улучшает транспортное сообщение между Таиландом и Нидерландами.

Кроме того, авиакомпания продвигает эксклюзивные туристические программы через «Ройял Оркид Холидейс». Участники программы лояльности «Ройял Оркид Плас» смогут воспользоваться дополнительными преимуществами, включая кампанию «Райз ту Голд» и сервис «Смарт Майлз Пэй», предоставляющие больше гибкости при использовании бонусных миль.

Акции и розыгрыши призов

Посетители выставки могут ознакомиться с ассортиментом магазинов «ТАЙ Скай Шоп» и «ТАЙ Скай Дьюти Фри», а также попробовать продукцию сети «Пафф энд Пай».

Кроме того, гостям доступны специальные предложения от девяти финансовых учреждений, включая Ти-Ти-Би, Би-Би-Эл, Эс-Си-Би, Ю-Оу-Би, Крунгсри, Кей-Ти-Си, Эй-И-Он, Кей-Бэнк и Американ Экспресс.

Покупатели, выполнившие условия по сумме расходов во время выставки, смогут принять участие в розыгрыше призов. Главным призом станет билет бизнес-класса туда и обратно по маршруту Бангкок – Амстердам. Всего подготовлено более 2 500 призов.

Новые талисманы для детей и семей

Ещё одной особенностью выставки стала официальная презентация новых персонажей «Маскот Джуниор Скай Эксплорерс», созданных для привлечения молодых путешественников и семейной аудитории.

Выставка «Рак Кхун Тао Фа 2026» продлится до 7 июня и предоставляет посетителям возможность познакомиться с туристическими предложениями, преимуществами программ лояльности и новыми инициативами национального авиаперевозчика Таиланда, продолжающего реализацию стратегии роста после завершения реструктуризации.

















































