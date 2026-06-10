«Тай Эйрвэйз» продвигает проект МРО в У-Тапао, укрепляя Восточный экономический коридор как региональный авиационный центр

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Авиакомпания «Тай Эйрвэйз» продолжает реализацию давно отложенного проекта по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов (МРО) в аэропорту У-Тапао. Проект направлен на превращение Восточного экономического коридора в один из ведущих авиационных центров региона.

По данным Управления Восточного экономического коридора, проект, охватывающий территорию площадью 210 рай, планируется представить на утверждение совета директоров 15 июня. Компания «Тай Эйрвэйз Интернэшнл» подтвердила, что проект будет реализован на первоначально выбранной площадке после достижения соглашения с компанией «У-Тапао Интернэшнл Эвиэйшн Компани» (УТА). Это позволило урегулировать прежние разногласия относительно возможного переноса объекта.

Комплекс МРО будет построен на существующем участке площадью 210 рай на территории международного аэропорта У-Тапао. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 13 миллиардов батов, а срок аренды земли составит 50 лет. Проект призван сделать Таиланд региональным центром обслуживания воздушных судов. После получения всех необходимых разрешений строительство займет около двух-трех лет. Начало эксплуатации комплекса может совпасть с вводом в строй второй взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Согласно достигнутому соглашению, государство будет получать доходы по двум направлениям: арендные платежи за землю и поэтапно увеличивающуюся долю от выручки проекта. Выплаты от участия в доходах начнутся с пятого года эксплуатации: три процента в период с пятого по десятый год, пять процентов с одиннадцатого по пятнадцатый год и семь процентов в последующие годы. В течение первых четырех лет, пока будут вестись проектирование и строительство, государство будет получать только арендные платежи.







Кроме того, Управление Восточного экономического коридора планирует освоить дополнительные 70 рай земли рядом с объектом МРО. Из них 30 рай будут предназначены для обслуживания частных реактивных самолетов. Оставшиеся 40 рай предполагается использовать для размещения предприятий, связанных с авиационной отраслью, что позволит создать в У-Тапао полностью интегрированную авиационную экосистему.

По словам официальных лиц, проект способен привлечь ведущих международных авиационных партнеров и укрепить позиции Таиланда в региональной аэрокосмической отрасли. Развитие комплекса МРО рассматривается как один из ключевых элементов стратегии Восточного экономического коридора, направленной на привлечение долгосрочных инвестиций, развитие высокотехнологичных отраслей и повышение конкурентоспособности авиационной инфраструктуры Юго-Восточной Азии.

















































