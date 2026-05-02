Тайский Элвис в 80 лет поразил сеть после подтяжки лица – вирусное преображение вызвало обсуждение

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 80-летний Сомсак, известный как «тайский Элвис», вновь привлёк внимание в интернете после того, как перенёс полноценную операцию по подтяжке лица, значительно омолодившую его внешность.

Ранее он уже становился вирусной фигурой благодаря необычному способу использовать клейкую ленту перед сном, чтобы визуально подтягивать черты лица. Теперь он сделал следующий шаг и решился на хирургическую процедуру, которая заметно изменила его внешний вид.





Пользователи социальных сетей активно обсуждают его трансформацию, многие отмечают, что он стал выглядеть значительно моложе, а некоторые сравнивают его с харизматичными звёздами 1980-х и 1990-х годов.

Сомсак заявил, что даже в возрасте 80 лет он продолжает заботиться о своей внешности. По его словам, физическую форму можно поддерживать упражнениями, но возрастные изменения лица требуют медицинского вмешательства. Решение о операции далось ему нелегко, поэтому он тщательно изучал варианты перед выбором специалиста.

Операция была проведена известным пластическим хирургом по лицу доктором Бимом в клинике в районе Ratchaphruek.

Сомсак также обратился к пожилым людям, подчеркнув, что забота о себе и стремление к счастью являются личным выбором. По его словам, многие критиковали его решение сделать операцию в таком возрасте.

«Я не думаю о том, буду ли я жив завтра», — сказал он. «Я думаю о том, что делает меня счастливым. Я мечтал хорошо выглядеть. Даже если завтра придёт неожиданно, сегодня я чувствую себя довольным и не жалею ни о чём».

Он также подчеркнул важность выбора сертифицированных медицинских учреждений, отметив, что такие операции проводятся под общей анестезией и требуют строгого контроля специалистов.

Примерно через два месяца после операции результаты оказались впечатляющими: шрамы почти незаметны, а окружающие отмечают его значительно более молодой внешний вид. Многие с трудом верят, что ему уже 80 лет.

Сомсак больше не использует клейкую ленту для подтяжки лица и теперь наслаждается устойчивым омоложённым образом, что вызвало широкие дискуссии о старении, уверенности и самовыражении.

















































