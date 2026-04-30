Тайский холодный чай получил мировое признание и вошел в число лучших безалкогольных напитков

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайский холодный чай занял девятое место среди самых популярных безалкогольных напитков мира согласно международному рейтингу TasteAtlas.

Список, опубликованный 22 апреля, подчеркивает растущую мировую популярность культового напитка из Таиланда с характерным оранжевым цветом, известного на местном уровне как «ча йен».

Тайский холодный чай готовится из крепко заваренного черного чая с добавлением сгущенного молока, сахара, а также часто разбавляется молоком или сливками, что придает ему характерную кремовую текстуру и насыщенный цвет. В некоторых вариантах используются специи, а сам напиток подается как в горячем, так и в холодном виде. Его вкус также широко применяется в десертах, включая мороженое, колотый лед и выпечку.





Десять лучших безалкогольных напитков рейтинга:

Лулада – Колумбия

Агуас фрескас – Мексика

Манго ласси – Индия

Масала чай – Индия

Мятный чай Магриба – регион Магриб

Сладкий ласси – Индия

Кубинский кофе – Куба

Холодный эспрессо – Греция

Тайский холодный чай – Таиланд

Ходзича – Япония

Рейтинг подтверждает устойчивое влияние Таиланда на мировую гастрономическую культуру, при этом тайский холодный чай остается одним из любимых напитков среди потребителей по всему миру.

















































