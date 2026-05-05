Тайский врач объяснил, почему некоторые пациенты внезапно перестают есть или говорить

ПАТТАЙЯ, Таиланд — Тайский медицинский эксперт рассказал об одном из самых сложных моментов в жизни — как распознать, что организм достигает своего предела, призывая семьи заменить страх пониманием и состраданием.

Доцент доктор Таниннит Лирапан, специалист-ортопед, поделился своими наблюдениями на своей странице в Facebook, объяснив, что на завершающем этапе жизни организм естественным образом начинает «выключаться», особенно у пожилых пациентов или людей с хроническими неизлечимыми заболеваниями.

По его словам, многие семьи сталкиваются с эмоционально тяжелыми вопросами, когда близкие внезапно меняются — становятся слабыми, растерянными или перестают реагировать. Понимание этих признаков помогает лучше подготовиться и обеспечить достойный уход.





Врач привел пример 82-летнего пациента, который постепенно утратил интерес к еде, разговорам и повседневной жизни, проводя все больше времени во сне. Несмотря на контроль боли, его силы постепенно угасали — «как свеча, приближающаяся к концу». В итоге он мирно скончался дома в окружении семьи, которая была готова к этим изменениям.

По мере приближения к финальной стадии жизненно важные органы — сердце, легкие, печень и почки — начинают терять свои функции. Уровень кислорода снижается, замедляется работа мозга, а в организме накапливаются продукты обмена, вызывая усталость и потерю аппетита. Кровообращение при этом направляется к жизненно важным органам, из-за чего руки и ноги становятся холодными или меняют цвет.

Со временем изменения становятся более заметными: пациенты едят очень мало или вовсе отказываются от пищи, много спят и их трудно разбудить. Дыхание может становиться нерегулярным или сопровождаться хрипами. Мочеиспускание уменьшается и темнеет, конечности холодеют. Многие постепенно отстраняются от окружающего мира, теряя интерес к общению и активности. Может возникать спутанность сознания — некоторые перестают узнавать близких или дезориентируются. У других наблюдается беспокойство, несмотря на физическую слабость, при этом давление падает, а пульс становится слабым. Взгляд может становиться рассеянным или отстраненным.

На этом этапе медицинская помощь сосредотачивается не на лечении, а на комфорте и достоинстве пациента. Врачи уделяют внимание облегчению боли, поддержанию чистоты и удобства, а кислород используют лишь для облегчения дыхания, а не для продления жизни. Инвазивные процедуры, как правило, избегаются, если в них нет крайней необходимости.





Врач подчеркнул, что слух часто остается последним активным чувством, поэтому важно говорить с близкими спокойно, выражать любовь и поддерживать их. Даже простые прикосновения, такие как держание за руку, могут принести значительное утешение.

В заключение он отметил, что понимание этих признаков нужно не для страха перед смертью, а как возможность — проявить заботу, поговорить и попрощаться с любовью, а не с сожалением. Понимание процессов в организме помогает заменить страх принятием.

















































