Тайский бат ослаб до недельного минимума на фоне оттока иностранного капитала и укрепления доллара США

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайский бат опустился до самого низкого уровня более чем за неделю, прежде чем частично восстановиться, поскольку отток иностранного капитала и укрепление доллара США оказали давление на региональные валюты. Об этом сообщил исследовательский центр Kasikorn Research Center.

Во время торгов курс бата достиг отметки 32,68 за доллар США, а затем закрыл внутренний рынок на уровне 32,58 по сравнению с 32,33 днём ранее. Аналитики отметили, что ослабление валюты произошло на фоне чистых продаж иностранными инвесторами тайских акций и облигаций на суммы 729 миллионов батов и 2,949 миллиарда батов соответственно. Дополнительное давление оказали общее ослабление азиатских валют и снижение мировых цен на золото.





Доллар США продолжил укрепляться благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки, оценивая экономические последствия продолжающейся геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

На предстоящую неделю Kasikorn Research Center прогнозирует торговый диапазон бата между 32,10 и 32,80 за доллар США. Ключевыми факторами станут данные по ВВП Таиланда за первый квартал, движение иностранного капитала, экономические показатели США, комментарии представителей ФРС, а также развитие отношений между США и Китаем после недавних переговоров лидеров двух стран.



Рынки также внимательно следят за публикацией глобальной экономической статистики, включая данные по рынку жилья США, объёмам строительства, предварительным индексам деловой активности PMI за май, протоколам заседаний ФРС и еженедельным данным по безработице. Дополнительное внимание уделяется решениям Китая по базовой кредитной ставке, а также данным по инфляции в еврозоне, Великобритании и Японии.

В целом аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на валютных рынках, поскольку инвесторы продолжают реагировать на изменения ожиданий в отношении денежно-кредитной политики и сохраняющуюся неопределённость мировой экономики.

















































