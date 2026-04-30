Тайский бат опустился до минимума за три недели на фоне геополитической напряженности и неопределенности политики

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайский бат ослаб до самого низкого уровня за последние три недели, достигнув отметки 32,62 за доллар США на утренних торгах 29 апреля. Ослабление произошло на фоне широкого снижения азиатских валют из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющейся неопределенности в экономической политике.

По данным Kasikorn Research Center, бат продолжил снижение к уровню 32,60 по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 32,51. Движение соответствовало ослаблению китайского юаня и большинства азиатских валют, в то время как доллар США укреплялся благодаря спросу на защитные активы.





Настроения на рынке остаются под давлением из-за продолжающейся неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке и отсутствия ясности относительно второго раунда переговоров между США и Ираном. Инвесторы сохраняют осторожность, что поддерживает спрос на доллар.

Внутренние факторы также не оказали поддержки бату, поскольку рынки ожидали решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Таиланда. Аналитики также отметили дополнительный спрос на доллар в связи с выплатами дивидендов, что усилило давление на национальную валюту.



Ожидается, что в течение дня бат будет торговаться в диапазоне 32,40–32,70 за доллар. Ключевыми факторами остаются решение комитета, сигналы Федеральной резервной системы США, развитие ситуации на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть, движение иностранного капитала и предстоящие экономические данные США.

Стратег Krungthai GLOBAL MARKETS Пун Паничпибул отметил, что бат в целом демонстрировал ограниченные колебания, тогда как мировые рынки остаются чувствительными к неопределенности, связанной с перспективами бизнеса в сфере искусственного интеллекта.





Цены на золото оставались относительно стабильными на уровне около 4 600 долларов за унцию, однако по-прежнему зависели от геополитических факторов. В центре внимания теперь находится Федеральная резервная система США, от которой ожидается сохранение процентных ставок на уровне 3,50–3,75 %, а также Банк Таиланда, который, как ожидается, сохранит ставку на уровне 1,00 % для поддержания экономической стабильности.

Аналитики предупреждают, что продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке может привести к повышенной волатильности на валютных и финансовых рынках. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за развитием событий и управлять рисками с помощью сценарного анализа и стратегий хеджирования. (TNA)

















































