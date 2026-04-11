Тайланд рассматривает сокращение безвизового пребывания до 30 дней для повышения качества туризма

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Новое сформированное и одобренное королевской властью правительство Тайланда планирует сократить срок безвизового пребывания туристов до 30 дней. Мера направлена на трансформацию туристической модели страны от массового туризма к более качественному и высокодоходному.

Министр туризма и спорта Сурасак Паньяроэнворакул заявил в парламенте на первом заседании, что политика является частью стратегии по превращению Тайланда в ведущую туристическую страну региона с акцентом на качество, а не количество. В будущем ключевым показателем станет не число туристов, а доход от туризма.

Предложение основано на пересмотре действующей системы, которая позволяет гражданам более чем 90 стран находиться в стране без визы до 60 дней. Однако данные показывают, что средняя продолжительность пребывания составляет около 9 дней, а большинство туристов остаются лишь 1–3 дня.

Власти также выразили обеспокоенность тем, что длительное пребывание может приводить к злоупотреблениям визовым режимом, включая незаконную трудовую деятельность и бизнес-операции. Сокращение срока до 30 дней, по мнению правительства, не повлияет на большинство туристов, но поможет снизить нарушения.

Для более длительного пребывания сохраняются существующие визовые программы, включая «Дестинейшн Тайланд Виза» («Ди-Ти-Ви»), позволяющую находиться в стране до 180 дней.







Параллельно правительство рассматривает структурные изменения в туристическом секторе. Министерство туризма и спорта может быть реорганизовано: спортивное направление будет выделено в отдельное министерство, а туризм будет теснее интегрирован с культурной политикой для продвижения уникальной идентичности Тайланда.

Власти также планируют усилить перераспределение доходов от туризма в местные сообщества, развивать устойчивый туризм и стимулировать круглогодичные поездки. Дополнительно будут улучшаться безопасность и внутренний туризм.

Меры принимаются на фоне роста мировых цен и изменения туристических трендов. Цель — привлечь более платежеспособных туристов и обеспечить долгосрочную стабильность сектора.































