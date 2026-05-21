Таиланд ускоряет заключение торгового соглашения с ЕС на фоне усиления региональной конкуренции

БАНГКОК, Таиланд – Управление торговой политики и стратегии при Министерстве торговли сообщило, что Европейский союз активно расширяет свою глобальную сеть соглашений о свободной торговле для снижения экономических рисков. Этот процесс создаёт для Таиланда стратегическую возможность привлекать иностранные инвестиции и расширять экспортные рынки. Министерство рассчитывает завершить переговоры по соглашению о свободной торговле между Таиландом и Европейским союзом к концу 2026 года.

Директор ведомства Нантхапонг Чиралерспонг сообщил, что в первом квартале 2026 года Европейский союз завершил переговоры по трём крупным соглашениям о свободной торговле, охватывающим шесть стран: блок МЕРКОСУР — Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай, а также Индию и Австралию.

По словам ведомства, эти шаги демонстрируют стремление ЕС диверсифицировать цепочки поставок на фоне растущей геополитической и экономической неопределённости. Благодаря этому Таиланд может укрепить позиции как высокотехнологичный производственный центр для перспективных отраслей, включая современные автомобильные компоненты, электронику и переработанные пищевые продукты.

Однако Таиланд сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны соседних стран, таких как Вьетнам и Сингапур, которые уже имеют действующие соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и пользуются льготными тарифами.

Дополнительным вызовом становятся всё более жёсткие экологические требования ЕС, вынуждающие тайские компании модернизировать производственные стандарты. В ответ Министерство торговли ускоряет двусторонние переговоры и разрабатывает программы поддержки логистики и цепочек поставок, ориентированные на малые и средние предприятия.







Во время восьмого раунда переговоров по соглашению Таиланд–ЕС, прошедшего в феврале в Чиангмае, стороны завершили согласование ещё трёх разделов. Таким образом, полностью согласованы уже 11 из 24 глав соглашения.

Следующий раунд переговоров запланирован на июнь 2026 года в Брюссель. Обе стороны продолжают работу с целью завершения соглашения в установленный срок до конца 2026 года.

Европейский союз остаётся четвёртым крупнейшим торговым партнёром Таиланда. В первом квартале 2026 года объём двусторонней торговли достиг 12,223 миллиарда долларов США, что на 13,55 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Таиланда вырос на 20,14 процента до 7,671 миллиарда долларов США, тогда как импорт увеличился на 3,93 процента до 4,551 миллиарда долларов США. Положительное торговое сальдо составило 3,120 миллиарда долларов США.

Директор ведомства отметил, что Европейский союз представляет собой обеспеченный рынок с населением около 450 миллионов человек. Ратификация соглашения позволит отменить или существенно снизить импортные пошлины, повысить конкурентоспособность тайской продукции, создать рабочие места и поддержать долгосрочный экономический рост страны.

















































