Таиланд рассматривает сокращение безвизового срока — Паттайя в центре проверки из-за риска злоупотреблений

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти Таиланда пересматривают политику безвизового въезда сроком до 60 дней для граждан 93 стран и территорий на фоне опасений, что длительный период пребывания может создавать возможности для злоупотреблений, особенно в крупных туристических центрах, таких как Pattaya.

Министр туризма и спорта Surasak Phancharoenworakul отметил, что большинство туристов фактически остаются в стране около 30 дней, и лишь небольшая часть использует весь разрешённый 60-дневный срок. По его словам, действующая система может непреднамеренно способствовать деятельности, выходящей за рамки туризма.





Согласно данным министерства, среди основных рисков — возможное использование длительного пребывания для нелегальной занятости, схем с номинальными владельцами бизнеса и других не туристических целей. В популярных туристических регионах такие нарушения сложнее контролировать из-за постоянного потока посетителей и ограниченных ресурсов для надзора.

Pattaya, один из самых загруженных международных туристических городов Таиланда, был выделен как ключевой ориентир в ходе проверки. Это связано с масштабом туристической индустрии и дополнительной нагрузкой, которую длительное пребывание оказывает на местные системы контроля и регулирования.

В настоящее время правительство рассматривает возможность корректировки срока безвизового пребывания, чтобы он лучше соответствовал реальному поведению туристов, сохраняя при этом конкурентоспособность страны как туристического направления. Ожидается, что профильные ведомства представят свои рекомендации.

Власти подчеркнули, что цель проверки — не сократить поток туристов, а усилить контроль, повысить уровень безопасности и обеспечить, чтобы визовая политика способствовала устойчивой модели туризма с долгосрочной экономической выгодой.

Процесс рассмотрения продолжается, окончательное решение пока не принято.


















































