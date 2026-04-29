Таиланд: Путешественники выбирают короткие поездки — Районг лидирует по росту спроса на праздники

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайские путешественники всё чаще выбирают короткие поездки на близкие расстояния, которые проще планировать, с меньшими затратами времени на дорогу и более удобной логистикой. Об этом свидетельствуют данные туристической платформы Agoda.

Согласно отчёту, количество поисков жилья на предстоящие праздники Дня труда и Дня коронации (30 апреля – 4 мая 2026 года) значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Это отражает растущий интерес как к внутренним, так и к международным направлениям.





Лидером среди внутренних направлений стал Rayong с ростом на 44%. Далее следуют Pattaya (40%), Chonburi (29%), Koh Samet (22%), а также Hua Hin/Cha-am (19%). Популярность Районга во многом связана с сезонными фруктовыми садами и развитием агротуризма.

Рост стоимости поездок и стремление к более бюджетным и гибким вариантам определяют изменение поведения туристов. Более удалённые направления, такие как Chiang Mai (рост на 28%) и Krabi (13%), также показали увеличение спроса. Однако среди зарубежных поездок доминируют направления на короткие расстояния.

Так, Ho Chi Minh City продемонстрировал наибольший рост — 134%, за ним следуют Da Nang (58%) и Hong Kong (2%). Единственным дальним направлением в рейтинге стал Seoul с ростом на 49%, поскольку путешественники стремятся насладиться весенним сезоном.

Директор Agoda по Таиланду и Индокитаю Аккапорн Родхонг отметил, что туристы становятся более экономными и отдают приоритет простоте и удобству. «Спрос явно смещается в сторону ближайших направлений, требующих меньшего планирования», — подчеркнул он. (TNA)


















































