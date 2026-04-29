Таиланд Полиция предупреждает о «мусорном контенте» — за опасные пранки грозит уголовная ответственность

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Королевская полиция Таиланда предупредила создателей контента, инфлюенсеров и широкую общественность о необходимости прекратить производство и распространение так называемого «мусорного контента» — пранков и действий, причиняющих беспокойство, вред или нарушающих общественный порядок. За такие действия может последовать уголовное преследование.

Заместитель официального представителя полиции, генерал-майор Сириават Дипор, заявил 27 апреля, что власти внимательно отслеживают онлайн-контент. Поводом стал вирусный случай, когда один из инфлюенсеров, по сообщениям, смешал вещество, названное затирочным порошком, с водой и наносил его на людей во время праздника Сонгкран. По его словам, подобные действия, если они подтвердятся, могут представлять угрозу для физической безопасности и общественного порядка.





Полиция подчеркнула, что следует избегать пранков, унижающих или беспокоящих других людей в общественных местах. Такие действия могут подпадать под статью 397 Уголовного кодекса Таиланда, предусматривающую наказание за нарушение общественного порядка в виде штрафа. В случае использования вредных веществ нарушителям может быть предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью по статье 295, предусматривающей до двух лет лишения свободы, штраф или оба наказания.

Также власти предупредили о недопустимости распространения ложной или вводящей в заблуждение информации, направленной на привлечение внимания. Публикация фейковых данных, способных вызвать панику, может нарушать Закон о компьютерных преступлениях и наказываться лишением свободы до пяти лет или штрафом до 100 000 батов.



Представитель полиции призвал граждан не поддерживать и не распространять подобный контент, поскольку это способствует его повторению и подражанию.

По данным полиции, в полицейском участке Пхра Прадаенг в провинции Самутпракан, где произошёл инцидент, на данный момент не поступало заявлений о вреде или травмах. Однако лица, считающие себя пострадавшими, могут обратиться с жалобами.

Полиция также напомнила, что о подозрительных инцидентах или опасном онлайн-контенте можно сообщать круглосуточно по номеру экстренной помощи 191 или на национальную горячую линию полиции 1599.


















































