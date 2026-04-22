Таиланд пока не будет повышать НДС – фискальные обсуждения продолжаются

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Таиланд в настоящее время не готов повышать налог на добавленную стоимость (НДС), несмотря на то что эта мера остаётся частью долгосрочных фискальных планов. Об этом сообщил Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDC).

Выступая в Доме правительства в понедельник, 21 апреля, генеральный секретарь NESDC Дануча Пичаянан заявил, что текущие экономические условия не позволяют повысить НДС с 7 до 10 процентов. По его словам, данная мера остаётся лишь возможным вариантом на будущее.







«Я лично считаю, что на данном этапе будет сложно реализовать повышение НДС. Сначала ситуация должна улучшиться», — отметил он.

Дануча добавил, что вопрос обсуждался в принципе, однако решения по срокам или механизму реализации пока не принято.

Его заявление прозвучало накануне запланированной встречи четырёх ключевых экономических ведомств — Министерства финансов, Банка Таиланда, Бюро бюджета и NESDC, — на которой будет рассматриваться подготовка бюджетной рамки на 2027 финансовый год. Он отметил, что в этом году координация должна пройти более слаженно, чтобы бюджет был готов к началу финансового года 1 октября.

Говоря об управлении государственным долгом, Дануча отметил, что обсуждения по возможному повышению предельного уровня долга пока официально не проводились. Любое решение потребует заседания профильного комитета по фискальной дисциплине, а также дополнительных консультаций с вице-премьером и министром финансов Экнити Нититханпрапасом.

В настоящее время правительство анализирует фискальные возможности и приоритеты расходов в рамках бюджетного планирования. При этом официальные лица подчеркнули, что никаких немедленных изменений в налоговой политике или долговых ограничениях пока не принято.

















































