БАНГКОК, Таиланд – Премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул подтвердил приверженность правительства масштабной перестройке энергетического сектора Таиланд для решения глобальных вызовов и ускорения перехода к углеродной нейтральности.

После саммита Asia Zero Emission Community Plus Online Summit 15 апреля 2026 года премьер-министр заявил, что стратегия направлена как на долгосрочную устойчивость, так и на немедленное снижение расходов населения.







Он подчеркнул, что мировой энергетический кризис требует ускоренного перехода к альтернативным источникам энергии. Перестройка внутреннего энергопотребления является вопросом национальной безопасности, но не должна создавать чрезмерную финансовую нагрузку для граждан.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке Анутин Чарнвиракул заявил, что правительство внимательно следит за влиянием на импорт нефти и мировые цены. Он поблагодарил население за экономию энергии, отметив, что это увеличило национальные запасы нефти и укрепило энергетическую безопасность.



Премьер-министр также отметил миссию МИД в Оман и Иран. Делегация ведёт переговоры по логистике и торговым соглашениям, а также по вопросам поддержки граждан Таиланда. Первые результаты оцениваются положительно.

Для снижения стоимости жизни правительство готовит новые меры, включая субсидирование электроэнергии для первых 200 единиц потребления в каждом доме. Министерства торговли и внутренних дел также будут распространять товары первой необходимости по сниженным ценам во всех районах страны.





В заключение премьер-министр заявил о мерах по внутренней безопасности и административной эффективности. Он поручил полиции принять меры против лиц, ответственных за беспорядки, и предупредил о возможных кадровых изменениях при низкой эффективности ведомств.

Правительство намерено последовательно реализовывать политику и корректировать её для достижения реальных результатов для населения.































