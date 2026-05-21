Таиланд оценит влияние безопасности и экономики при пересмотре визового режима по странам

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Кабинет министров Таиланда проголосовал за отмену безвизового пребывания сроком до 60 дней, ранее предоставлявшегося гражданам более чем 90 стран.

Что необходимо знать:

Визовые условия будут возвращены к первоначальным двусторонним соглашениям, заключённым отдельно с каждой страной. Это означает, что правила въезда будут различаться в зависимости от гражданства путешественника.

Комитет по визовой политике рассмотрит детали по каждой стране перед официальным объявлением новых условий.

Основными причинами изменений названы усиление мер безопасности на границе, а также сокращение случаев злоупотребления визами и превышения разрешённого срока пребывания.

Министр туризма Сурасак Пханчароэнворракул подтвердил, что при разработке новых критериев власти будут учитывать как вопросы безопасности, так и экономические последствия.

Путешественникам рекомендуется проверять актуальные визовые требования для своей страны перед бронированием поездки в Таиланд. Дополнительные подробности ожидаются после завершения работы комитета по распределению правил для каждой страны. (PRD)

















































