ПАТТАЙЯ, Таиланд – Таиланд официально вступает в сезон дождей с 15 мая, поскольку муссонные условия по всей стране усиливаются, принося более частые осадки, грозы и риск локальных наводнений во многих регионах. Метеорологические службы сообщили, что юго-западный муссон над Андаманским морем, территорией Таиланда и Сиамским заливом усилился, что знаменует переход от жаркого сезона к ежегодному периоду дождей.

Ожидается, что сезон дождей принесёт более частые штормы и сильные ливни, особенно во второй половине дня и вечером, хотя в промежутках между дождями в некоторых районах сохранится сильная жара и высокая влажность.



Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на объявление, выражая смешанные чувства по поводу изменения погоды. Один из пользователей пошутил, что сразу после объявления о начале сезона дождей погода стала ещё жарче, а другой рассказал о ночных грозах, продолжавшихся несколько часов.

Жители Паттайя также выразили обеспокоенность регулярными наводнениями во время сильных дождей, предупреждая, что штормы часто приводят к скоплению воды и транспортным заторам в некоторых районах города.





Другие жители, напротив, отреагировали более позитивно, заявив, что Паттайя «готова» к сезону дождей, несмотря на возможные трудности. Власти рекомендуют населению внимательно следить за прогнозами погоды, особенно в низменных и подверженных наводнениям районах, поскольку сильные осадки и сток воды могут нарушить транспортное сообщение и повседневную жизнь в ближайшие недели.

















































