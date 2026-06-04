Таиланд отклонил схему «строить сейчас — платить потом» для высокоскоростной железной дороги, усилив давление на консорциум во главе с Си-Пи

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Правительство Таиланда отклонило предложение о внесении изменений в контракт по давно задерживаемому проекту высокоскоростной железной дороги, которая должна соединить аэропорты Дон Мыанг, Суварнабхуми и У-Тапао. Это усилило давление на консорциум во главе с группой Си-Пи, которому теперь необходимо представить альтернативное решение для продолжения проекта.

Проект стоимостью 224,5 миллиарда батов является одним из ключевых инфраструктурных проектов Восточного экономического коридора. Однако на протяжении нескольких лет его реализация сталкивается с задержками из-за разногласий по вопросам финансирования и изменения контрактных условий.

Исполняющий обязанности губернатора Государственной железной дороги Таиланда Анан Пхонимдэнг заявил, что позиция правительства остаётся однозначной: оно не поддерживает изменение контракта, предусматривающее модель финансирования по принципу «строить сейчас — платить потом», которая изменила бы ранее согласованные финансовые условия.

Ранее Государственная железная дорога Таиланда получила одобрение проекта изменённого контракта от Генеральной прокуратуры Таиланда после устранения практически всех юридических замечаний. Из первоначальных 18 замечаний остались лишь процедурные вопросы, связанные с утверждением Кабинетом министров, после чего проект был согласован.

Несмотря на юридическое одобрение, правительство впоследствии изменило свою политическую позицию и больше не поддерживает предлагаемые поправки.







«Текущая государственная политика не предусматривает изменение контракта по проекту железнодорожной линии между тремя аэропортами», — заявил Анан. «Мы уведомили частного партнёра и ожидаем от него нового предложения, которое позволит продолжить реализацию проекта».

8 мая представители Государственной железной дороги Таиланда, Управления Восточного экономического коридора и компании «Эйша Эра Уан» провели встречу для обсуждения позиции правительства. Теперь власти ожидают официальный ответ от консорциума.

Более жёсткая позиция правительства последовала после заявлений заместителя премьер-министра и министра транспорта Пипата Ратчакитпракарна, который отметил, что если частный сектор считает проект экономически нецелесообразным, он может официально инициировать расторжение контракта.



По информации источников, знакомых с обсуждениями, власти также рассматривают резервные варианты на случай дальнейших задержек. Один из сценариев предусматривает самостоятельное выполнение Государственной железной дорогой Таиланда отдельных инфраструктурных участков, связанных с другими железнодорожными проектами, включая тайско-китайскую высокоскоростную магистраль и расширение Красной линии в Бангкоке.

Кроме того, рассматриваются изменения в конструкции участка под взлётно-посадочной полосой аэропорта У-Тапао, которые могут сократить стоимость проекта почти на 50 миллиардов батов.

Тем временем генеральный секретарь Восточного экономического коридора Чула Сукманоп подтвердил, что заседание Комитета по политике Восточного экономического коридора состоится 5 июня, однако проект железной дороги не включён в повестку дня. Основное внимание будет уделено инвестиционным льготам и условиям реализации проекта «Аэропорт У-Тапао и Восточный авиационный город» стоимостью 290 миллиардов батов, который развивает компания «Ю-Тапао Интернэшнл Эвиэйшн Компани». Среди акционеров компании — «Бангкок Эйрвэйз», «Би-Ти-Эс Груп Холдингс» и «Стекон Груп».







Чула Сукманоп отметил, что компания «Ю-Тапао Интернэшнл Эвиэйшн Компани» уже отказалась от условия, связывавшего обязательства по развитию аэропорта с реализацией железнодорожного проекта. Благодаря этому строительство аэропорта может продолжаться независимо от судьбы железнодорожной линии.

«Даже без высокоскоростной железной дороги проект аэропорта может развиваться дальше», — заявил он. «В то же время успешное развитие аэропорта У-Тапао может создать условия, способствующие продвижению железнодорожного проекта в будущем».

Будущее железнодорожной линии между тремя аэропортами теперь во многом зависит от того, сможет ли консорциум во главе с Си-Пи представить новый вариант, который устроит правительство. После отказа Бангкока от дальнейших финансовых уступок проект, похоже, подошёл к критическому этапу после многих лет задержек и пересмотра условий.

















































