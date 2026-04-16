Таиланд объявил предупреждение о летних штормах и усилении дорожного движения после Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Министерство внутренних дел Таиланд выпустило общенациональное предупреждение в связи с ожидаемыми летними штормами в период с 16 по 20 апреля, а также массовым возвращением населения после праздника Сонгкран.

Постоянный секретарь МВД Унсит Сампунтхарат, также заместитель командующего национального центра по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, поручил губернаторам северо-восточных, центральных и северных регионов внимательно следить за погодой и быть готовыми к резким изменениям.







По данным Метеорологический департамент Таиланда, ожидаются грозы, сильные ветры и местами град. Система начнёт действовать в северо-востоке и затем распространится на восток, центральные районы и север страны.

Причиной называют область высокого давления из Китай, которая усиливает муссонные потоки и вызывает нестабильность атмосферы. Одновременно в стране сохраняется сильная жара.

Риски шторма, жары и загрязнения воздуха

В северных и северо-восточных регионах сохраняется высокий уровень PM2.5 из-за лесных пожаров и смога. Власти усиливают контроль.

Провинциям поручено:

• отслеживать погодные условия и выпускать предупреждения

• проверять здания и инфраструктуру

• готовить аварийные службы

• координировать меры с сельским хозяйством

Борьба с пожарами продолжается

Действуют запреты на выжигание, проводятся авиационные операции и искусственное вызывание дождя.

Безопасность после Сонгкрана

Во время возвращения населения после Сонгкран по всей стране работают круглосуточные пункты помощи и контроля.

Водителей призывают соблюдать правила, не садиться за руль в состоянии опьянения и избегать усталости. Экстренная помощь доступна по номеру 1784.































