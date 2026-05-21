Таиланд и Франция начинают новую стратегическую эпоху историческим соглашением

Паттайя Мэйл
Таиланд и Франция готовятся подписать в Париже стратегический план партнёрства на 2026–2028 годы, расширяя сотрудничество в сферах обороны, торговли, чистой энергетики, научных исследований и культурного обмена.

БАНГКОК, Таиланд – Таиланд и Франция готовятся подписать совместный план действий, который выведет двусторонние отношения на уровень полноценного «Стратегического партнёрства». Подписание документа состоится 25 мая 2026 года в Париж и станет важной вехой в многолетнем сотрудничестве двух стран.

Кабинет министров Таиланда уже одобрил новую рамочную программу, которая определит взаимодействие сторон на ближайшие три года по четырём основным направлениям:

  • Политический диалог, вопросы безопасности и международной политики
    ● Сотрудничество в сфере обороны
    ● Укрепление долгосрочных экономических связей
    ● Научное сотрудничество и обмен между народами двух стран



Среди ключевых направлений нового соглашения — совместная работа по переходу к чистой и декарбонизированной энергетике, а также продвижение тайской «мягкой силы» в сфере моды, кино и национальной кухни на мировой арене.

По словам властей, новое партнёрство отражает общее стремление двух государств к устойчивому развитию, технологическому прогрессу и формированию ориентированных на будущее отношений, способных создать долгосрочные возможности для граждан Таиланда и Франции. (PRD)
























