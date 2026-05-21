Таиланд и Франция начинают новую стратегическую эпоху историческим соглашением

БАНГКОК, Таиланд – Таиланд и Франция готовятся подписать совместный план действий, который выведет двусторонние отношения на уровень полноценного «Стратегического партнёрства». Подписание документа состоится 25 мая 2026 года в Париж и станет важной вехой в многолетнем сотрудничестве двух стран.

Кабинет министров Таиланда уже одобрил новую рамочную программу, которая определит взаимодействие сторон на ближайшие три года по четырём основным направлениям:

Политический диалог, вопросы безопасности и международной политики

● Сотрудничество в сфере обороны

● Укрепление долгосрочных экономических связей

● Научное сотрудничество и обмен между народами двух стран







Среди ключевых направлений нового соглашения — совместная работа по переходу к чистой и декарбонизированной энергетике, а также продвижение тайской «мягкой силы» в сфере моды, кино и национальной кухни на мировой арене.

По словам властей, новое партнёрство отражает общее стремление двух государств к устойчивому развитию, технологическому прогрессу и формированию ориентированных на будущее отношений, способных создать долгосрочные возможности для граждан Таиланда и Франции. (PRD)

















































