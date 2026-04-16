Таиланд и Россия расширяют аграрную торговлю — акцент на поставках карбамида

БАНГКОК, Таиланд – Таиланд усиливает сотрудничество с Россия в сфере сельского хозяйства после переговоров, подтвердивших готовность Москвы поставлять карбамид и расширять двустороннюю торговлю.

13 апреля 2026 года министр сельского хозяйства Сурия Джунгрунгреангкит встретился в России с вице-премьером Дмитрий Патрушев и заместителем министра сельского хозяйства Максим Маркович. Стороны обсудили расширение торговли, объём которой сейчас составляет около 1,6 млрд долларов, но, по их мнению, имеет значительно больший потенциал.







Таиланд выразил интерес к импорту 1–2 млн тонн гранулированного карбамида ежегодно и запросил льготные цены. В случае одобрения будет налажено взаимодействие бизнеса с целью начала поставок уже в мае 2026 года.

Также предложено создать совместную рабочую группу для решения торговых вопросов и развития научно-технического сотрудничества. Ожидается, что это позволит упростить торговые процедуры в течение трёх месяцев.

Дмитрий Патрушев подтвердил готовность России поддержать долгосрочное сотрудничество и поставки минеральных удобрений. Компании ФосАгро и УралХим заинтересованы в долгосрочных контрактах.

Координацию со стороны России будет осуществлять посол Евгений Томихин.































