Таиланд готовится к сильным летним штормам — Паттайя под угрозой резкой смены погоды

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Метеорологическая служба Таиланда выпустила третье предупреждение о надвигающихся летних штормах, которые, как ожидается, затронут северные регионы страны в период с 24 по 25 апреля, с возможным распространением нестабильной погоды на прибрежные туристические зоны, включая Паттайю.

По данным Метеорологического департамента Таиланда, ожидаются грозы, сильный ветер, местами град, проливные дожди и удары молнии. Причиной является область высокого давления из Китая, распространяющаяся на северо-восток Таиланда и Южно-Китайское море, где она сталкивается с устойчиво жаркой погодой.







Ожидается, что штормы начнутся в северных и северо-восточных регионах, затем распространятся на центральную часть страны, включая Бангкок и прилегающие провинции, после чего достигнут восточного побережья, где расположена Паттайя.

Для Паттайи существует риск внезапных послеобеденных ливней, порывистого ветра и кратковременных, но интенсивных гроз, которые могут повлиять на отдых на открытом воздухе, условия на пляжах и видимость на дорогах в часы наибольшего туристического потока.

Власти призывают жителей и туристов избегать открытых пространств во время шторма, держаться подальше от крупных деревьев, неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также соблюдать осторожность при передвижении в условиях быстро меняющейся погоды.

Местному бизнесу в прибрежных районах рекомендовано закрепить уличную мебель и подготовиться к возможным краткосрочным перебоям, особенно в зонах у моря, где сильный ветер может возникнуть внезапно.







Фермерам в соседних провинциях рекомендовано укрепить сельскохозяйственные культуры и защитить скот от возможного ущерба. Населению также советуют внимательно следить за обновлениями прогноза погоды, поскольку ситуация может быстро измениться.

Несмотря на жаркую погоду в начале недели, синоптики отмечают, что столкновение горячих и холодных воздушных масс создаёт нестабильные погодные условия на восточном побережье, увеличивая вероятность гроз в вечерние часы.

















































