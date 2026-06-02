Таиланд готовится к наводнениям: муссонные ливни угрожают 15 провинциям

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Управление национальных водных ресурсов Таиланда (ОНВР) выпустило предупреждение для жителей 15 провинций о риске сильных дождей, внезапных наводнений и паводковых потоков в период с 31 мая по 1 июня. Причиной стали активный юго-западный муссон и муссонная ложбина, продолжающие оказывать влияние на страну.

Генеральный секретарь ОНВР Чаян Мыангсонг сообщил, что согласно последним оценкам ведомства в ряде районов может выпасть более 100 миллиметров осадков в течение 12 часов.

Предупреждение основано на постоянном мониторинге погодных условий. Относительно сильный юго-западный муссон над Андаманским морем, Таиландом и Сиамским заливом действует одновременно с муссонной ложбиной, проходящей через северные районы страны.

По данным ОНВР, особое внимание следует уделить следующим провинциям:

Север Таиланда: Мэхонгсон, Чиангмай и Так.

Восток Таиланда: Районг, Чантхабури и Трат.

Запад Таиланда: Канчанабури, Ратчабури, Пхетчабури и Прачуапкхирикхан.

Юг Таиланда: Чумпхон, Ранонг, Пхангнга, Пхукет и Краби.

Власти предупредили, что наибольшему риску подвергаются низменные районы, городские территории с недостаточной системой водоотведения, а также места, подверженные внезапным наводнениям и сходу паводковых потоков.

ОНВР рекомендовало жителям затронутых провинций внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к быстрому изменению обстановки. Местным органам власти поручено подготовить дренажные системы, аварийное оборудование, технику и планы реагирования для оперативного оказания помощи в случае наводнений.







Особую обеспокоенность у специалистов вызывает провинция Пхукет. Из-за географических особенностей и ограниченной способности быстро отводить большие объёмы воды продолжительные ливни могут вызвать подтопления низинных районов, нарушить транспортное сообщение и повлиять на повседневную жизнь острова.

Ведомство заявило, что продолжит круглосуточный мониторинг осадков и уровня воды по всей стране, координируя действия с профильными службами для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

















































