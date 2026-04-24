Таиландский бат под давлением: рост цен на нефть и геополитические риски усиливают волатильность

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Таиландский бат открылся 23 апреля ослаблением до уровня 32,28 за доллар США по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 32,18 на фоне ухудшения глобальных настроений из-за роста геополитической напряжённости и повышения цен на нефть.

По данным аналитического подразделения Крунгтай Глобал Маркетс, ожидается, что курс будет колебаться в диапазоне 32,10–32,45 бата за доллар в ближайшие 24 часа, при этом краткосрочное давление связано с нестабильностью на Ближнем Востоке.







Рынки отреагировали на сообщения об усилении напряжённости между Соединёнными Штатами Америки и Ираном, что поставило под сомнение перспективы второго раунда переговоров о прекращении огня. На этом фоне цены на нефть выросли, а сорт Брент кратковременно приблизился к уровню 105 долларов за баррель, усилив инфляционное давление и движение капитала в глобальных рынках.

Инвесторы сосредоточили внимание на предстоящих публикациях ключевых экономических данных, включая индексы деловой активности за апрель в США, еврозоне и Великобритании, которые помогут оценить влияние геополитической напряжённости на мировую экономику.

В Соединённых Штатах также отслеживаются еженедельные заявки на пособие по безработице и региональные опросы Федеральной резервной системы, тогда как в Азии внимание смещается к данным по инфляции в Японии за март, способным повлиять на монетарную политику Банка Японии.

Аналитики Крунгтай Глобал Маркетс отмечают, что бат сталкивается с риском двусторонней волатильности, во многом зависящей от развития ситуации на Ближнем Востоке. В случае дальнейшей эскалации, особенно при расширении военных действий или нарушении поставок энергоносителей, давление на валюту может усилиться.

В более неблагоприятном сценарии курс может ослабнуть до уровня около 32,50 за доллар, а при усилении геополитических рисков и оттоке капитала в виде дивидендных выплат в конце апреля и начале мая — приблизиться к отметке 33,00.

Несмотря на краткосрочные колебания, участники рынка, как ожидается, будут внимательно реагировать на геополитические новости и динамику сырьевых рынков, особенно нефти, которая продолжает играть ключевую роль в формировании валютных курсов.

















































