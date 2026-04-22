Суд отказал в залоге в 500 000 бат — полицейский отправлен в тюрьму по делу о смертельной стрельбе в Паттайе

Обвиняемый полицейский, известный как «Инспектор Джо Стрелок», доставляется в специальную тюрьму Паттайи на тюремном транспорте после отказа суда в залоге по делу о смертельной стрельбе на Walking Street.

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Полицейский, известный как «Инспектор Джо Стрелок», был отправлен в тюрьму после того, как Провинциальный суд Паттайи отклонил его ходатайство об освобождении под залог по делу о смертельной стрельбе на Walking Street.

Младший лейтенант полиции Джирасак Срикаттанам, 54 года, сотрудник следственного подразделения полиции Паттайи, обвиняется в том, что застрелил 41-летнего владельца каннабис-магазина Паттаратхона Джирачокчайкула за одним из заведений в районе Walking Street в Южной Паттайе.



После первого судебного заседания и рассмотрения меры пресечения суд отказал в освобождении под залог, несмотря на денежное обеспечение в размере 500 000 бат, предоставленное его родственниками. После этого власти перевели его в специальную тюрьму Паттайи.

Сообщается, что инцидент произошёл на фоне потери контроля в состоянии опьянения, что привело к смертельной стрельбе и вызвало широкий общественный резонанс в популярном ночном районе.
























