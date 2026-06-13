Стартовал чемпионат мира 2026 года — власти Таиланда предупреждают о всплеске интернет-мошенничества

ПАТТАЙЯ, Таиланд – С началом чемпионата мира ФИФА 2026 года правительство Таиланда призвало футбольных болельщиков проявлять особую осторожность в интернете. По словам властей, мошенники активно используют популярность турнира для обмана пользователей и кражи их денег и персональных данных.

Заместитель официального представителя правительства Таиланда Плойталай Лаксмисангчанг сообщила, что злоумышленники распространяют рекламу незаконных онлайн-ставок, предлагают поддельные билеты на матчи, продают фиктивные туристические пакеты, а также рассылают вредоносные ссылки, обещающие бесплатные трансляции игр или участие в розыгрышах призов.







По данным правительства, многие подобные схемы предназначены для кражи персональных данных, банковской информации или денежных средств доверчивых пользователей.

Власти усилили борьбу с интернет-преступностью через Центр противодействия онлайн-мошенничеству (АОС), горячую линию 1441 и Министерство цифровой экономики и общества. Одновременно по всей стране продолжаются операции против незаконных сайтов для азартных игр и мошеннических интернет-ресурсов.



Только в мае 2026 года государственные органы заблокировали 78 796 интернет-адресов, связанных с незаконными азартными играми. Эти меры направлены на разрушение преступных сетей и снижение риска для населения.

Правительство рекомендует гражданам соблюдать простой принцип «Четырёх нельзя»:

Не переходить по подозрительным ссылкам.

Не доверять непроверенной информации.

Не принимать поспешных финансовых решений.

Не переводить деньги без предварительной проверки получателя и условий сделки.







Также гражданам советуют проверять информацию только через надёжные источники перед совершением платежей или передачей личных данных через интернет.

«Футбол должен приносить радость и объединять людей», — отметила Плойталай. «Правительство продолжит активную борьбу с киберпреступностью и одновременно будет информировать население о способах распознавания мошеннических схем, чтобы все могли безопасно наслаждаться чемпионатом мира 2026 года».

















































