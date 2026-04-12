Спор во время выгула собак в Саттахипе закончился ножевым ранением польского туриста — подозреваемая сдалась после переговоров

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти Саттахип, расположенного примерно в 20 минутах езды к югу от Паттайя, добились сдачи тайской женщины, подозреваемой в нападении с ножом на польского туриста во время конфликта при выгуле собак. Инцидент произошёл вечером 10 апреля возле школы Кхао Чи Чан в районе Банг Саре.

Пострадавший, 54-летний Михал Болеслав Мельничук, получил серьёзное ножевое ранение в грудь. Он был срочно доставлен в военно-морской госпиталь Куин Сирикит, где позже подтвердили, что его состояние стабилизировалось и угрозы жизни нет.

Полиция, районные власти и местные административные структуры провели скоординированную операцию в ту же ночь, окружив дом недалеко от места происшествия. После продолжительных переговоров 51-летняя подозреваемая, Джиндапорн Филд, добровольно сдалась властям.

Согласно первоначальным показаниям, конфликт начался, когда обе стороны выгуливали собак и между ними возникла ссора после контакта животных. Подозреваемая утверждает, что ситуация обострилась, когда пострадавший якобы попытался напасть на её пожилого иностранного мужа, после чего она применила нож в целях самообороны и вернулась домой.







В рамках расследования полиция провела реконструкцию событий с участием подозреваемой, после чего она была доставлена в полицейский участок Саттахипа для предъявления обвинений и дальнейших юридических процедур.

Правоохранительные органы заявили, что расследование продолжается, и ведётся сбор дополнительных доказательств и свидетельских показаний для установления полной картины произошедшего.































