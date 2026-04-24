Спасатель едва не погиб в Паттайе — низко свисающий интернет-кабель зацепил его за шею

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Молодой доброволец-спасатель едва избежал гибели после того, как низко свисающий интернет-кабель обвился вокруг его шеи во время движения на мотоцикле, что привело к аварии в Паттайе.

Инцидент произошёл около 8:00 утра 23 апреля в районе Сои Нонг Крабок, недалеко от въезда в Сои 2 в Нонгпру, Восточная Паттайя. Пострадавший, 27-летний Пання Кхамлуечай, получил серьёзные травмы шеи.







По сообщениям, кабель вместе с другими спутанными коммуникационными проводами свисал опасно низко над дорогой. Некоторые участки находились почти на уровне земли. Также был обнаружен оборванный чёрный интернет-кабель длиной около трёх метров, лежащий поперёк дороги. Ещё один провод длиной более десяти метров запутался в дорожном знаке вместе с обломанными ветвями деревьев, которые, предположительно, были сорваны проводами.

Очевидцы и спасатели отметили, что в этом районе наблюдается плотное и хаотичное скопление проводов, представляющее серьёзную угрозу для водителей.

Пання, работающий в спасательном фонде Саванг Борибун, рассказал, что направлялся на мотоцикле к коллегам, чтобы затем вместе поехать на церемонию заслуг в Бо Вин, провинция Чонбури, когда произошёл инцидент.

По его словам, он не заметил кабель, пересекающий дорогу. Тот внезапно зацепил его за шею и резко натянулся, после чего запутался в ветках рядом, из-за чего он потерял управление и тяжело упал на дорогу.

Его рубашка была разорвана, а на шее образовалась глубокая рана из-за удара и сильного натяжения кабеля. Он подчеркнул, что происшествие могло закончиться гибелью при более сильном воздействии.



Пострадавший призвал соответствующие органы и телекоммуникационные компании срочно устранить опасные условия, связанные с висящими кабелями, и улучшить их обслуживание для предотвращения подобных инцидентов.

Он также подтвердил намерение подать официальное заявление в полицию для привлечения ответственных к юридической ответственности.

















































