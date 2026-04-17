Сотрудник ресторана пострадал после конфликта с туристами на Уокинг-стрит

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сотрудник ресторана подал заявление в полицию после того, как, по его словам, был атакован иностранными туристами во время празднования Сонгкрана на Уокинг-стрит в Южной Паттайе.

16 апреля 41-летний Мэджи обратился в полицейский участок Паттайя Сити, чтобы сообщить о происшествии и предоставить записи с камер видеонаблюдения в качестве доказательства.







По словам работника, он находился у входа в ресторан, где работает, когда заметил, что двое иностранных туристов направляют струи воды прямо в лица другим людям. Опасаясь, что это может привести к травмам, он подошёл к ним и попросил прекратить такие действия.

Он утверждает, что туристы проигнорировали предупреждение и, наоборот, направили водяной пистолет на него, облив его, несмотря на то, что он ясно дал понять, что не хочет участвовать. После этого сотрудник, как сообщается, подошёл к ним и ударил одного из туристов бумажной табличкой, используемой для привлечения клиентов.



Ситуация обострилась, когда один из туристов, предположительно, сильно ударил его резервуаром водяного пистолета, причинив травмы, прежде чем прохожие вмешались и прекратили конфликт.

Позже пострадавший подал официальную жалобу следователям и передал записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего разбирательства. Полиция, как ожидается, изучит доказательства и примет справедливое решение в отношении всех сторон.































