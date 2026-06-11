Солнце, море и сезонные ливни сохраняют курортную атмосферу в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя продолжает принимать как местных, так и иностранных туристов, несмотря на наступление тропического сезона дождей. Тёплая погода, кратковременные осадки и большое количество солнечных часов по-прежнему создают благоприятные условия для отдыха.

В течение ближайшей недели дневная температура воздуха ожидается на уровне 32–33 градусов Цельсия, тогда как ночью столбики термометров будут опускаться лишь до комфортных 27–28 градусов. Высокая влажность создаёт типичную для июня тропическую атмосферу восточного побережья Таиланда.

Хотя дожди возможны практически каждый день, туристам важно понимать, что сезон дождей в Паттайе редко означает продолжительные осадки на весь день. Обычно ливни проходят короткими волнами, чаще всего во второй половине дня или вечером, после чего небо вновь проясняется. Многие постоянные гости курорта отмечают, что дождь нередко длится менее часа и практически не влияет на туристические мероприятия.

Любители пляжного отдыха по-прежнему могут наслаждаться морем, температура которого достигает около 30 градусов Цельсия. Такие условия идеально подходят для купания, поездок на острова и занятий водными видами спорта. Пляжи Паттайя-Бич, Джомтьен-Бич и близлежащие острова остаются популярными среди отдыхающих, ищущих тропический отпуск.







Представители туристической отрасли рекомендуют путешественникам иметь при себе лёгкий зонтик или дождевик, поддерживать водный баланс организма и пользоваться солнцезащитными средствами. Уровень ультрафиолетового излучения остаётся высоким даже в облачную погоду. Из-за повышенной влажности температура может ощущаться значительно выше, особенно в полуденные часы.

Для тех, кто предпочитает отдых без большого скопления людей, июнь предлагает особые преимущества. Стоимость проживания в гостиницах зачастую ниже, пляжи менее загружены, а основные достопримечательности продолжают работать в обычном режиме. Это делает данный период привлекательным как для тайских отдыхающих, так и для зарубежных туристов.

















































